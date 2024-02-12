50 вакансий для жителей Шымкента с заработной платой до 300 тысяч тенге

-
Жулдыз Ахмет
-
3

50 открытых вакансий объявили 5 предприятий Шымкента. Требуются рабочие разных специальностей: торговые представители, бухгалтеры, юристы, офис-менеджеры, уборщики, машинисты, слесари, грузчики и другие.

Редакция OTYRAR в сотрудничестве с Центром трудовой мобильности публикует свободные рабочие места в компаниях Шымкента. Все вопросы касательно трудоустройства задавать по указанным номерам телефонов.

Название предприятия Вакансия Заработная плата Адрес и телефон
 «ДАЛА ТРАНС» ЖШС материальный и расчетный бухгалтер Зарплата при собеседовании мкр.Кызылжар участок 1177/1

8 705 375 9363
 «Шымкентмай» АҚ инженер по безопасности и ОТ 130 000-150 000 Шымкент қаласы, Есіл көшесі 1  ғимарат

870877795 98
экономист 1 категории
менеджер по продажам
торговый агент
уборщик служебного помещения
уборщик территории
жаровщик
машинист очистительных машин
прессовщик-отжимщик
машинист рушальных установок
слесарь ремонтник
аппаратчик перегонки-приемщик сдатчик
сменный мастер
аппаратчик перегонки
аппаратчик нейтрализаций
грузчик-бригадир
наладчик оборудования
водитель погрузчика-грузчик
лаборант хим анализа
электромонтер по ремонту и обслуживанию электр. обор
машинист котлов-слесарь по ремонту оборудования
токарь
строгальщик
машинист экскаватора
слесарь-ремонтник-аккумуляторщик
слесарь по ремонту путей
специалист по наставничеству
грузчик
инженер по труду и заработной платы
менеджер по продажам
 «Электрозаводсервис» ЖШС сварщик 250 000 ЖМ Сайрам 10/1

8 777 647 71 84
маляр 230 000
электромонтажник 180 000-300 000
заведующий складом 250 000
упаковщик 200 000
«Сферабезопасности КЗ» ЖШС юрист 100-150 Аргынбекова б/н

8 778 659 55 05
бухгалтер
офис менеджер
«Shymkent Temir» ЖШС слесарь-ремонтник 126 500 Қапал батыр көш. Оңтүстік Индустриалды аймақ, 79 В

8 701 237 05 52
машинист крана металлургического производства 161 000
разливщик стали 207 000
контролер в производстве черных металлов 138 000
слесарь-электрик 187 000
слесарь по КПИиА 172 500
сортировщик-сдатчик металла 103 500
огнеупорщик 165 000
стропальщик 103 500
прессовщик лома и отходов металла 138 000
Новости партнеров

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА