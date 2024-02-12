50 вакансий для жителей Шымкента с заработной платой до 300 тысяч тенге

50 открытых вакансий объявили 5 предприятий Шымкента. Требуются рабочие разных специальностей: торговые представители, бухгалтеры, юристы, офис-менеджеры, уборщики, машинисты, слесари, грузчики и другие.
Редакция OTYRAR в сотрудничестве с Центром трудовой мобильности публикует свободные рабочие места в компаниях Шымкента. Все вопросы касательно трудоустройства задавать по указанным номерам телефонов.
|Название предприятия
|Вакансия
|Заработная плата
|Адрес и телефон
|«ДАЛА ТРАНС» ЖШС
|материальный и расчетный бухгалтер
|Зарплата при собеседовании
|мкр.Кызылжар участок 1177/1
8 705 375 9363
|«Шымкентмай» АҚ
|инженер по безопасности и ОТ
|130 000-150 000
|Шымкент қаласы, Есіл көшесі 1 ғимарат
870877795 98
|экономист 1 категории
|менеджер по продажам
|торговый агент
|уборщик служебного помещения
|уборщик территории
|жаровщик
|машинист очистительных машин
|прессовщик-отжимщик
|машинист рушальных установок
|слесарь ремонтник
|аппаратчик перегонки-приемщик сдатчик
|сменный мастер
|аппаратчик перегонки
|аппаратчик нейтрализаций
|грузчик-бригадир
|наладчик оборудования
|водитель погрузчика-грузчик
|лаборант хим анализа
|электромонтер по ремонту и обслуживанию электр. обор
|машинист котлов-слесарь по ремонту оборудования
|токарь
|строгальщик
|машинист экскаватора
|слесарь-ремонтник-аккумуляторщик
|слесарь по ремонту путей
|специалист по наставничеству
|грузчик
|инженер по труду и заработной платы
|менеджер по продажам
|«Электрозаводсервис» ЖШС
|сварщик
|250 000
|ЖМ Сайрам 10/1
8 777 647 71 84
|маляр
|230 000
|электромонтажник
|180 000-300 000
|заведующий складом
|250 000
|упаковщик
|200 000
|«Сферабезопасности КЗ» ЖШС
|юрист
|100-150
|Аргынбекова б/н
8 778 659 55 05
|бухгалтер
|офис менеджер
|«Shymkent Temir» ЖШС
|слесарь-ремонтник
|126 500
|Қапал батыр көш. Оңтүстік Индустриалды аймақ, 79 В
8 701 237 05 52
|машинист крана металлургического производства
|161 000
|разливщик стали
|207 000
|контролер в производстве черных металлов
|138 000
|слесарь-электрик
|187 000
|слесарь по КПИиА
|172 500
|сортировщик-сдатчик металла
|103 500
|огнеупорщик
|165 000
|стропальщик
|103 500
|прессовщик лома и отходов металла
|138 000
Новости партнеров