50 вакансий для жителей Шымкента с заработной платой до 300 тысяч тенге

50 открытых вакансий объявили 5 предприятий Шымкента. Требуются рабочие разных специальностей: торговые представители, бухгалтеры, юристы, офис-менеджеры, уборщики, машинисты, слесари, грузчики и другие.

Редакция OTYRAR в сотрудничестве с Центром трудовой мобильности публикует свободные рабочие места в компаниях Шымкента. Все вопросы касательно трудоустройства задавать по указанным номерам телефонов.

Название предприятия Вакансия Заработная плата Адрес и телефон «ДАЛА ТРАНС» ЖШС материальный и расчетный бухгалтер Зарплата при собеседовании мкр.Кызылжар участок 1177/1 8 705 375 9363 «Шымкентмай» АҚ инженер по безопасности и ОТ 130 000-150 000 Шымкент қаласы, Есіл көшесі 1 ғимарат 870877795 98 экономист 1 категории менеджер по продажам торговый агент уборщик служебного помещения уборщик территории жаровщик машинист очистительных машин прессовщик-отжимщик машинист рушальных установок слесарь ремонтник аппаратчик перегонки-приемщик сдатчик сменный мастер аппаратчик перегонки аппаратчик нейтрализаций грузчик-бригадир наладчик оборудования водитель погрузчика-грузчик лаборант хим анализа электромонтер по ремонту и обслуживанию электр. обор машинист котлов-слесарь по ремонту оборудования токарь строгальщик машинист экскаватора слесарь-ремонтник-аккумуляторщик слесарь по ремонту путей специалист по наставничеству грузчик инженер по труду и заработной платы менеджер по продажам «Электрозаводсервис» ЖШС сварщик 250 000 ЖМ Сайрам 10/1 8 777 647 71 84 маляр 230 000 электромонтажник 180 000-300 000 заведующий складом 250 000 упаковщик 200 000 «Сферабезопасности КЗ» ЖШС юрист 100-150 Аргынбекова б/н 8 778 659 55 05 бухгалтер офис менеджер «Shymkent Temir» ЖШС слесарь-ремонтник 126 500 Қапал батыр көш. Оңтүстік Индустриалды аймақ, 79 В 8 701 237 05 52 машинист крана металлургического производства 161 000 разливщик стали 207 000 контролер в производстве черных металлов 138 000 слесарь-электрик 187 000 слесарь по КПИиА 172 500 сортировщик-сдатчик металла 103 500 огнеупорщик 165 000 стропальщик 103 500 прессовщик лома и отходов металла 138 000