Казахстан готов поставлять отечественную вакцину для сельскохозяйственных животных в Монголию

Глава государства отметил, что визит монгольского лидера в Астану имеет особое значение, подчеркнув, что Монголия является для Казахстана важным региональным партнёром и добрым соседом.

По словам президента, переговоры прошли содержательно и охватили весь спектр двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено взаимодействию в агропромышленном комплексе.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, обе страны обладают значительным природным потенциалом. Казахстан имеет богатый опыт в горнодобывающей отрасли, включая геологоразведку и освоение недр, и готов объединить усилия с Монголией в развитии этого направления.

Отдельно была подчеркнута важность модернизации агропромышленного комплекса и поддержки животноводства. В этой связи ключевым вопросом становится соответствие продукции международным стандартам безопасности.

Президент сообщил, что в Казахстане налажено производство эффективных вакцин для защиты сельскохозяйственных животных от различных заболеваний. Страна заинтересована в их поставках в Монголию, а также рассматривает возможность создания совместных производственных мощностей в будущем.

Кроме того, Казахстан выразил готовность поддержать планы Монголии по развитию системы дистанционного зондирования Земли и подготовке квалифицированных специалистов в этой сфере.

Особое внимание, по словам Главы государства, уделяется цифровому развитию, которое рассматривается как стратегическое направление, определяющее конкурентоспособность страны. В рамках визита монгольская делегация также ознакомится с работой Международного центра Alem.AI и Центра управления «умным городом».

В целом стороны подтвердили взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества в области цифровизации и высоких технологий.