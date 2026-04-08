Комиссия по правам человека СНГ проводит анкетирование

Комиссия по правам человека СНГ запустила онлайн-опрос «Голос Содружества: здоровье, право, благополучие». Инициатива проходит в рамках «Неделя здоровья и прав человека в Содружестве Независимых Государств», которая проводится с 6 по 10 апреля 2026 года.

Опрос размещён на официальном сайте Исполнительного комитета СНГ и направлен на получение актуальной информации о доступности медицинской помощи, уровне информированности граждан о своих правах в сфере здравоохранения, а также на оценку эффективности механизмов их защиты.

Анкетирование является анонимным и добровольным, участие не требует регистрации.

Пройти опрос можно по ссылке: https://eccis.org/survey/poll-vote?code=kpch_golos_sng.

Полученные результаты будут обобщены и использованы для подготовки практических рекомендаций, направленных на повышение качества медицинских услуг, усиление правовой защиты граждан и развитие эффективных институтов в странах Содружества.

Организаторы приглашают жителей государств — участников СНГ принять участие в опросе и внести вклад в формирование благоприятных условий для реализации права на здоровье.