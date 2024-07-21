Хорошая новость для шымкентцев

Каждый пятый ребенок страны рождается в нашем южном регионе. Поэтому все, что касается родов, родовспоможения, очень важно для нас. С удовлетворением была воспринята земляками новость, что финансирование медуслуг, связанных с родами и уходом за новорожденными, будет увеличено.

Министерство здравоохранения РК в целях улучшения качества медпомощи в роддомах пересмотрело тарифы на оказание услуг в сфере родовспоможения и неонатологии, сообщается на сайте ведомства.

Так, с 1 июня 2024 года тарифы на осложненные роды, включая кесарево сечение, увеличены на 60%, а на уход за новорожденными – на 35%. Это позволит расширить перечень и качество медуслуг и привлечь больше квалифицированных специалистов.

На протяжении последних лет тарифы не покрывали расходы, которые медорганизации несли в связи с уходом за роженицами и новорожденными. Недостаточное финансирование медицинских организаций, занимающихся родовспоможением, стало одной из основных причин образовавшейся в течение последних нескольких лет кредиторской задолженности.

При пересчете тарифов учтены реальные затраты медучреждений, которые они несут при оказании услуг пациентам. Принятые меры позволят медицинским организациям достичь финансовой устойчивости, что, в свою очередь, улучшит качество и доступность медпомощи для населения. А пребывание в родильных домах станет более комфортным и безопасным для матери и ребенка.

Министерство здравоохранения РК продолжит совершенствовать систему здравоохранения, чтобы каждая семья в Казахстане могла рассчитывать на доступную и высококачественную медицинскую помощь. В этих целях с 1 июня 2024 года повышены размеры тарифов для организаций, оказывающих медпомощь по детской неврологии, аллергологии и ревматологии.