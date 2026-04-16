Контрафактную «Coca-Cola» продавали на шымкентских рынках

Поддельную «Coca-Cola» продавали на шымкентских рынках. Проверка началась после обращения правообладателя. Как оказалось в обороте находилась крупная партия контрафакта без разрешительных документов. Дело передано в суд, продукция изъята. Специалисты предупреждают — такие подделки опасны не только для бизнеса, но и для здоровья.

Контрафактную «Coca Cola» с сомнительным происхождением, непривычным запахом и вкусом обнаружили на рынках Шымкента. В департамент юстиции обратился правообладатель — представители компании заявили о нарушении исключительных прав и появлении на прилавках продукции неизвестного происхождения.

В ходе проверки правоохранители выявили крупную партию подделки: напитки продавали с нарушениями маркировки и без необходимых разрешительных документов.

«Тут вопрос стоит не только об ущербе правообладателя, хотя правообладатель несет большой ущерб, больше вопрос контрафактности, о вреда здоровью жизни человека, мы не знаем какая продукция внутри. Очень много жалоб поступают и в компанию и правоохранителям что выявляются плохого качества контрафактные напитки, которые даже пахнут бензином», — Мухтар Абдезов, начальник отдела по правам интеллектуальной собственности департамента юстиции.

По факту незаконного использования товарного знака возбуждено дело. Материалы направлены в суд, а изъятая продукция, как правило, подлежит уничтожению. Специалисты отмечают, внешне подделка может напоминать оригинал, но отличия всё же заметны, если хорошо присмотреться.

«Одним из признаков рельеф на бутылке кое-где отсутствует, снизу и сверху есть надрез, у оригинальной продукции его еле видно, в контрафактной сильно заметно, четко видно. В оригинале шрифт читабельный, в контрафактной продукции другой шрифт и нечитабельный, имеются ошибки в казахском варианте текста. В контрафактной продукции также идет недолив», — Мухтар Абдезов, начальник отдела по правам интеллектуальной собственности департамента юстиции.

Жителей города призывают приобретать напитки только в проверенных торговых точках и супермаркетах. Предпринимателям же напоминают: реализация несертифицированной продукции влечёт за собой серьёзную ответственность.