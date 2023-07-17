Лекарства дорожают и будут дорожать в Казахстане

Цены на лекарства в Казахстане растут как на дрожжах. В этом году, по сравнению с прошлым, стоимость медикаментов выросла на 11%.

Так, жаропонижающий парацетамол стал дороже почти на половину. Ацетилсалициловая кислота подорожала на 16%. Обычный йод на 32%. Активированный угол стал дороже на 21%. Отхаркивающий сироп почти на четверть. Антибиотик, который часто назначают казахстанцам, подорожал почти на 13%. И только препарат, который используют для лечения заболеваний почек, снизился в цене, правда, всего на 5%.

Болеть казахстанцам стало не по карману. Чтобы сэкономить, люди стараются искать аптеки где подешевле. Но получается не всегда.

«Везде подорожали, всегда смотрю где дешевле, в какой дешевле там покупаю», — говорит жительница города.

«Подорожали, не скажешь какие именно, но пойдешь в аптеку так, в другой раз уже другая цена. А нам пенсионерам как жить?», — недоумевает пенсионерка.

При этом в России и Беларуси, цены на фармпродукцию выросли не больше чем на 3%. Хотя это те страны, откуда больше всего завозят лекарства в Казахстан. Специалисты говорят, цены на медикаменты в нашей стране всегда зависят от внешних факторов — геополитической ситуации в мире, логистики и цен на инвалюту. Выход один, нужно закупать недорогое сырье открывать фармзаводы и производить лекарства в нашей стране. Но эксперты говорят, пока все планы правительства только на бумаге.

«Они просто прописали что министерство здравоохранения и местные исполнительные области, а кто именно Актюбинская область, Абайская, Алматиснкая, какие области какие акимы где именно, нужно на карте расчертить. Когда нет ответственных нет сроков, это просто так вилами по воде», — уверен Талгат Омаров, руководитель ассоциации независимых аптек Казахстана.

Цены на некоторые виды лекарственных средств сейчас сдерживает государство. Больше чем на 6 тысяч позиций установлены предельные цены на оптовую и розничную продажу.

«Для формирования оптовой предельной цены оптовая наценка у нас доходит до 21% а в розничной реализации до 55%. Нами формируется проект предельных цен и в дальнейшем идет на утверждение с министерством здравоохранения», — говорит Ержан Жунисов, заместитель генерального директора национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий комитета медфармконтроля.

Но с этого года наша страна взяла курс на дерегулирование цен. В ближайшие два года планируют отменить регулирование в оптовой и розничной торговле на безрецептурные препараты. В 2024-2025 годах на лекарства по рецепту. Регулировать цены будут только на медикаменты закупаемые для больниц в рамках гарантированной медпомощи и системы ОСМС.