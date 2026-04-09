Незаконное повышение тарифа на газ выявили в Туркестанской области

Прокуратура Арысского района выявила факт необоснованного повышения тарифа на природный газ для населения.

Установлено, что компания «OtebayGaz Aimaq» с 1 ноября 2025 года увеличила стоимость газа с 39 423 до 50 809 тенге за 1000 кубометров.

Повышение противоречило мораторию на рост коммунальных тарифов, установленному постановлением правительства Республики Казахстан №980 от 19 октября 2025 года.

После вмешательства прокуратуры тариф был пересмотрен и снижен до 38 746 тенге за 1000 м³. Кроме того, излишне уплаченные населением средства на сумму 54 млн тенге зачтены в счет последующих платежей.

За допущенные нарушения компания привлечена к административной ответственности и оштрафована на 5,4 млн тенге.

В результате принятых мер защищены права 6266 абонентов.