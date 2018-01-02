В Южном Казахстане подорожает газ

В 2018 году подорожает газ для жителей 2 западных и 2 южных областей Казахстана. Об этом сообщил Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК, передает КАЗИНФОРМ.

«АО «КазТрансГаз Аймак» обратилось в КРЕМЗК и ПП с уведомлением о предстоящем повышении цен розничной реализации товарного газа для потребителей Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей с вводом в действие с 1 января 2018 года. При этом, основанием для повышения отпускной цены является изменение утвержденных в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях предельных уровней тарифов на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам Общества в Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях, а также увеличение затрат Общества по розничной реализации товарного газа — рост стоимости сырья и материалов, услуг сторонних организаций и других», — говорится в письме за подписью заместителя председателя Комитета Асана Дарбаева.

В письме также отмечается, что при утверждении тарифов субъектов естественных монополий уполномоченный орган руководствуется законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях, согласно которому в тарифы включаются только экономически обоснованные непосредственно задействованные при оказании услуг затраты.

При этом, уровень тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения зависит от многих факторов, складывающихся как на мировом рынке, так и на внутреннем. Изменение тарифов на услуги субъектов естественных монополий, в большинстве случаев, это следствие изменения цен на конкурентном рынке. Так, уровень таких тарифов зависит от стоимости электрической энергии, горюче-смазочных материалов, сырья и материалов, запчастей, ремонтных работ и других. Также на уровень тарифов влияет уровень налогов, заработной платы работников и инвестиционных обязательств водоканалов.