Вокзал «Сарыагаш» обновят до конца августа

Железнодорожный вокзал «Сарыагаш» станет современнее и комфортнее для пассажиров. Ход реконструкции объекта во время рабочей поездки в Сарыагашский район проверил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Глава региона осмотрел строительную площадку, ознакомился с темпами и качеством выполняемых работ. По итогам инспекции он сделал ряд замечаний подрядной организации и поручил ускорить реконструкцию, обеспечив при этом строгий контроль качества и своевременную сдачу объекта.

Сегодня строительные работы завершены примерно на 50 процентов.

После реконструкции площадь здания вокзала увеличится. Здесь обновят внутренние помещения, что позволит создать более комфортные условия для пассажиров. Ежедневно вокзал обслуживает от 145 до 155 пассажиров и принимает пять пар поездов.

По мнению властей, модернизация позволит повысить качество обслуживания и сделать пребывание на станции более удобным.

Завершить реконструкцию и ввести обновленный вокзал в эксплуатацию планируется до конца августа текущего года.