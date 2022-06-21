100 дней на посту. Аким Кентау отчитался о проделанной работе

Рашид Аюпов назначен акимом Кентау 11 марта, уже прошло 100 дней. По итогам своей работы градоначальник встретился с кентауцами и рассказал о проблемах, которые решаются в городе.

На повестке дня коммунальные вопросы, в топе газоснабжение, дороги и строительство.

Рашид Аюпов отметил сразу, что проблем в Кентау достаточно и решать их нужно поэтапно, за что публично попросил у жителей прощения.

«Работы много, вопросов очень много. Я прошу прощения у вас, что много чего ещё не решено, мы стараемся решить вопросы сразу. У нас бюджет 27 млрд 855 млн тенге, из которых 19 млрд выделены из республиканской казны. Мы уже ведём работы по водоснабжению и газу, строим дороги и это не просто слова. Очень много вопросов к подрядчикам, которые свою работу не завершают или делают некачественно. С ними мы тоже будем работать и решать»,— сказал аким г. Кентау Рашид Аюпов.

Ответил аким и на критику по поводу газификации. По словам Аюпова, некоторые пользователи сети написали, что газификация в марте была просто напоказ.

«Некоторые пользователи сети пишут, что просто подключили газовый баллон и после открытия газа нет. Любой может пройти и проверить, голубое топливо подаётся, но не во всем городе, но работа ведётся. Помимо этого у нас ведутся работы, чтобы газ провести в присоединённые к Кентау населенные пункты. Что касается тарифов на газ, свет и воду, повышения не будет»,— сказал Рашид Аюпов.

Рашид Аюпов выступая, отметил, что с жителями встречается часто и будет это делать регулярно.

«Я благодарю своих работников, которые трудятся. Благодарю вас, что не остаётесь в стороне. Будем делать упор на туризм, очень много проектов, которые будут интересны многим туристам. Что касается вопросов по установке велобайков, туда не ушло не тиына, а жителям полезно. Что касается мусора, у нас большая проблема, которую мы решаем. До сентября мы весь город от мусора очистим. Прошу жителей тоже соблюдать чистоту»,— говорит Рашид Аюпов аким г. Кентау.

Касательно мусора глава Кентау добавил, что в городе работают нерадивые компании по уборке мусора, которые свою работу не выполняют.

Аким отчитывался перед населением более двух часов.