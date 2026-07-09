Онкологические операции проводят по новому методу в Шымкенте

В шымкентский городской онкологический центр приехал хирург из Москвы Александр Жаугашев. Вместе с местными специалистами он проводит сложные операции и обучает врачей современным лапароскопическим методикам.

Такие вмешательства выполняются через небольшие проколы без больших разрезов, что значительно снижает травматичность операции.

«В течение двух дней мы проводим сложные операции на желудке, мочевом пузыре, шейке матки, кишечнике и поджелудочной железе. Преимущество лапароскопии в том, что пациенты быстрее восстанавливаются, испытывают меньше боли и могут раньше приступить к следующему этапу лечения, в том числе к химиотерапии», — сказал главный хирург сети клиник «Фомина»Александр Жаугашев.

Все операции проходят в современных операционных, оснащенных высокотехнологичным оборудованием. Мастер-класс транслируется в онлайн-режиме, благодаря чему хирурги из разных регионов Казахстана могут наблюдать за ходом операций и перенимать опыт ведущих специалистов.

«Раньше подобные высокотехнологичные операции выполнялись преимущественно за рубежом. Сегодня они доступны и в нашем центре. Главное преимущество лапароскопического метода — быстрое восстановление пациента. Во многих случаях уже на второй день после операции человек может самостоятельно ходить, пить воду и принимать пищу»,— сообщил онкохирург шымкентского городского онкологического центра Аккали Маймаков.

В рамках мастер-класса все хирургические вмешательства выполняются малоинвазивным, лапароскопическим способом. Такой подход позволяет сократить сроки реабилитации, снизить риск послеоперационных осложнений и быстрее вернуть пациентов к привычной жизни.

«В дальнейшем подобные мастер-классы будут проводиться не только по хирургии, но и по химиотерапии, гематологии и другим направлениям онкологии. Все операции проходят под контролем опытных специалистов. На сегодняшний день послеоперационных осложнений не зарегистрировано»,— пояснил заместитель директора по лечебной работе шымкентского городского онкологического центра Данияр Мамаджарулы.

В рамках международного мастер-класса зарубежные специалисты уже провели шесть сложных операций. По словам врачей Шымкентского городского онкологического центра, сегодня до 80–90 процентов онкологических вмешательств можно выполнять лапароскопическим методом.

Это позволяет пациентам быстрее восстановиться и без промедления приступить к следующим этапам комплексного лечения, включая химиотерапию.