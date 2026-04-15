Обручальные кольца в Шымкенте подорожали на фоне общего роста цен

В Казахстане продолжается рост цен на золотые обручальные кольца. По итогам марта стоимость изделий увеличилась на 5,5% в месячном выражении, а в годовом — на 45%.

Среди регионов наименьший годовой рост цен зафиксирован в Мангистауской области — 14,5%, в Шымкенте — 29%, в Астане — 29,9%.

Наибольшее подорожание отмечено в области Ұлытау, где цены выросли на 71% за год.

Несмотря на рост цен, производство ювелирных изделий в стране увеличилось.

В январе–декабре 2025 года объем выпуска вырос на 7,7% по сравнению с 2024 годом и составил 2,7 млрд тенге.