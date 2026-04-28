Общенациональный субботник состоялся в Шымкенте

Вооружившись секаторами, лопатами и мешками, шымкентцы вышли на борьбу с мусором и сорняками. Большая эко-акция с десятками активистов состоялась в одном из любимых мест горожан — дендропарке.

Именно это место в последние годы пользуется особой популярностью для проведения пикников.

«Мусор под деревьями и в отдаленных частях парка после себя оставляют горожане. Особенно в выходные дни здесь много народа, которые приходят с напитками и едой. Работники дендрологического парка, конечно ежедневно тут убирают, но не всегда успевают из-за наплыва посетителей»,— говорит Роза Умбеталиева.

Общенациональный субботник прошёл во всех городах страны по инициативе Касым-Жомарта Токаева. В рамках экологической акции была организована прямая связь с главой государства, к которой подключились все регионы.

«Казахстан меняется в лучшую сторону, это отмечают даже люди, не замеченные ранее в симпатиях к нашей стране. Наши города и сёла становятся чище, уменьшается загрязнение почвы»,- отметил президент страны.

Обращаясь к соотечественникам, президент призвал бережно относиться к окружающей среде, подчеркнув, что чистота — это не разовая акция, а ежедневная ответственность каждого. Аким города Габит Сыздыкбеков тоже не остался в стороне и подключился к массовой уборке.

В рамках акции отметили самых активных участников — тех, кто внёс значительный вклад в благоустройство и озеленение.

В Шымкенте эко-событие охватило сразу несколько районов, работы велись комплексно — от уборки территорий до высадки зелёных насаждений. Привели в порядок и общественные пространства.