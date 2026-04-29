Осужденные рассказали, какой ценой им достались «легкие деньги»

«Захотел лёгких денег. Как говорится, сначала брал понемногу, потом стало мало. Всё равно любая несправедливость выходит наружу»,- рассказывает молодой человек на видео.

Видео с раскаянием осуждённого показали студентам на большом экране как пример того, что за ошибки, совершённые в молодости, приходится расплачиваться долгие годы. На кадрах молодой человек рассказывает о жизни в неволе и о том, какую боль причинил своим близким.

«У меня есть супруга, трое детей. Раз в два месяца мы видимся. Что хочу сказать молодым — лучше учитесь, а такие преступления не совершайте»,- говорит осужденный.

По словам специалистов, одной из причин становятся объявления в интернете и социальных сетях, обещающие «быстрый и лёгкий заработок». В телемосте приняли участие около 500 студентов, которые из первых уст услышали истории о нечестных подработках. Среди них — будущий педагог Абдималик Керимбай. Он считает, что такие примеры заставляют пересмотреть отношение к сомнительным способам заработка.

«Лёгких денег не бывает. Нельзя заработать легко. Я сейчас учусь на платной основе. Видя, как тяжело родителям, хочется зарабатывать, но нужно честно учиться и работать после окончания университета»,— поясняет Абдималик Керимбай.

По официальным данным, с начала года зарегистрировано около 60 преступлений с участием молодых людей, 30 из них относятся к тяжким. Чаще всего совершаются кражи и мошенничество. Особую обеспокоенность вызывает вовлечение молодёжи в незаконный оборот наркотиков.

«Сейчас среди молодёжи участились преступления, связанные с наркотиками. Есть такое понятие — “закладчик”, то есть лёгкий заработок. Это перенос запрещённых веществ из одного места в другое»,- говорит сотрудник прокуратуры Нуржан Камалулы.

По статистике, количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, снизилось на 28% по сравнению с прошлым годом. Однако число преступлений против детей выросло на 49%, а случаи посягательств на половую неприкосновенность — на 70%.