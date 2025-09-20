150 человек в Шымкенте носят электронные браслеты

В Шымкенте сотни осуждённых находятся под пробационным контролем. Это позволяет им оставаться в обществе и постепенно возвращаться к нормальной жизни. Вместо лишения свободы они должны строго соблюдать установленные правила: носить электронные браслеты, не покидать город и вовремя отмечаться в пробационном отделе. Любая попытка нарушить условия контроля может стоить свободы.

20-летние братья-близнецы находятся на пробационном контроле. Молодые люди обязаны носить электронный браслет. Для них действуют ограничения: после 10 часов вечера они обязаны быть дома и не имеют права покидать город до конца установленного срока. За совершение кражи они будут находиться под контролем три года. Каждую неделю они трижды отмечаются в пробационном отделе. Изначально суд не предписал ношение электронного браслета, но после того как братья не выполнили предписанные судом 100 часов общественных работ, контроль ужесточили.

— У нас с братом одна статья. Пробация — это, конечно, лучше, чем тюрьма. Но сложности есть: не можешь уходить, куда угодно, всегда нужно предупреждать сотрудников пробации. Мы не можем выезжать за пределы города. Конечно, жалеем о совершённом. Квартиру, работу найти сложно.

По данным департамента уголовно-исполнительной системы, в Шымкенте больше полутора тысяч человек находятся под пробационным контролем. Из них 320 — в Туранском районе. Электронные браслеты носит 21 осуждённый, а по всему городу эту меру контроля применяют к 150 людям. В случае нарушения условий пробации впервые выносится предупреждение, повторное нарушение уже грозит лишением свободы.

— Был полностью изолирован от общества. Сейчас хоть и нахожусь под пробационным контролем, но уже общаюсь с соседями, дома помогаю, контактирую со всеми.

В рамках программы «Участок» сотрудники службы пробации и участковые полицейские обходят дома подучётных граждан. Проверяют, находятся ли они по месту прописки, а также помогают с трудоустройством через центр занятости, если человек ищет работу.

Меруерт Оразалиева, начальник пробационного отдела Туранского района: «Во время рейдов мы проверяем осуждённых — находятся ли они дома, выезжают ли за пределы города. Общаемся с семьёй, с соседями. Конечно, мы учитываем время возвращения человека с работы, поэтому проводим рейды вечером. По закону, они должны быть дома до десяти часов вечера. Мы их не предупреждаем, можем прийти в любое время. Если выявляем нарушение — первый раз ограничиваемся предупреждением, а второй — уже отправляем заявку в суд на лишение свободы. Только в этом году в районе Туран 27 человек лишились условной свободы за нарушение закона о пробации».

Пробация даёт шанс исправиться без тюрьмы — но только при строгом соблюдении всех требований. Нарушителей могут вернуть за решётку.