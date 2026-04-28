Спор из-за строительства вблизи многоэтажки разгорелся в Шымкенте

Жители одного из домов по улице Гагарина в Шымкенте оказались в центре спора из-за строительства коммерческого объекта рядом с многоэтажкой. Люди заявляют, что работы ведутся слишком близко к жилому дому, из-за чего квартиры могут остаться без солнечного света, а также возникают вопросы к безопасности.

Горожане уверены, что территория раньше относилась к общему пользованию, однако сейчас участок находится в частной собственности. Предприниматель, в свою очередь, настаивает, что все необходимые документы у него имеются.

В марте возле четырехэтажного дома по улице Гагарина началось строительство. Сначала рабочие спилили деревья, затем установили металлические конструкции. Жители выяснили, что участок находится в частной собственности и предназначен под коммерческий объект. Люди опасаются, что новое строение перекроет солнечный свет для квартир на первых этажах, а также переживают за безопасность. Кроме того, во время работ, жалуются жители, оказался закрыт арык.

«Он начал строительство на общедомовой территории, по СНИПу он должен отступить 15-20 метров, а у него отступление от моих окон на первом этаже 6 метров 45 сантиметров. Нам ответ дам с департамента земельных отношений что у него нет АПЗ, на бумаге есть а в базе данных нет», — Рамиля Юмагулова, жительница Шымкента.

Предприниматель говорит, что приобрёл участок несколько лет назад. По его словам, все разрешительные документы на строительство коммерческого объекта имеются. Сейчас здесь планируют возвести одноэтажную лёгкую конструкцию под бизнес.

«До того как я получил участок там уже были разрешительные документы которые я в процессе продлил. АПЗ, талон на разрешение строительства, госакт и другие правоустанавливающие документы все есть и после всего этого мы пошли строить там», — Куанышбек Акаев, индивидуальный предприниматель.

Жильцы недоумевают, почему участок, который они считают территорией общего пользования, не был изъят из обращения и до сих пор числится в земельном реестре.

«Спустя 14 лет они продали этот участок очередному застройщику. Мы просим органы решить нашу проблему, чтобы убрали этот участок общего пользования из обращения», — Татьяна Серякова, жительница Шымкента.

В управлении контроля качества городской среды в ответ на обращения жителей сообщили, что лёгкие конструкции не относятся к объектам, подлежащим государственному архитектурно-строительному контролю.

При этом в ведомстве дополнили, что АПЗ на объект не выдавалось. Решать спор жителям рекомендовали в судебном порядке.