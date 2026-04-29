Навстречу к новым берегам

В первых числах апреля в Национальном центральном музее РК в Алматы состоялось открытие персональной выставки нашей землячки, художницы Мадины Мухтаровой.

По правде говоря, такой чести удостаиваются не многие представители «живописного» цеха. Даже маститые художники, узнав про намечающееся событие, удивленно покачали головой: «Ну, Мадина, ты да-е-е-шь…»

А удивляться есть чему. Еще семь лет назад Мадину Басыровну знали только как крепкого профессионала, работающего в финансово-учетном секторе, аудитора и судебного эксперта. Теперь же она, как сказано на некоторых электронных порталах, художник-живописец, почетный член Союза художников Астаны и Шымкента. Участник семи выставок — как коллективных, так и персональных. Теперь Мадина Мухтарова покорила и республиканский Олимп, взяла еще одну творческую вершину.

Но за всем этим, казалось бы, неожиданным взлетом стояли страстное стремление к творческому самовыражению и непреклонная решимость в достижении намеченной цели. И, несомненно, огромная трудоемкая работа искусных рук и неспокойной души.

Эту выставку, которая называлась «Дорога через время», Мадина готовила долго и продуманно. На эти масштабные республиканские «подмостки» нельзя было попасть, что называется, по блату, кумовству или протекции.

Незадолго до события в Шымкент из Алматы приехала будущий куратор выставки, искусствовед, член Союза художников и журналистов РК Мария Жумагулова. В течение двух недель она скрупулезно, с особой тщательностью осмотрела весь художнический багаж Мадины Мухтаровой, вникла в глубинную авторскую философию. И дала на эту выставку свое благосклонное профессиональное «добро».

Сейчас уже можно твердо сказать, что выставка прошла триумфально! На это событие откликнулась республиканская общественно-политическая газета «Новое поколение». У Мадины Мухтаровой взял интервью корреспондент «Казахстанской правды». На вернисаж пришли известные деятели культуры и искусства, которые поставили увиденному свою вескую экспертную оценку.

Заслуженный деятель культуры, действительный член Академии художников Казахстана Бейсебек Аканаев отметил: «Мадина Басыровна Мухтарова принадлежит к тем художникам, кто не просто создает картины, но формирует целостный энергетический мир, наполненный внутренним смыслом и музыкальной гармонией».

А искусствовед Мария Жумагулова, благодаря которой выставка была так умно структурирована, подчеркнула суть творчества Мухтаровой, самостоятельность ее художественного мышления и необыкновенную творческую смелость: «Умение Мадины «прорасти» в современность проявляется в ее обращении к абстрактной живописи. Это сложные поливариативные сочетания форм, цвета, фактуры и ритма, собирающиеся в удивительно гармоничные структуры… Художница создает собственную матрицу красоты — смело, свободно, без оглядки на существующие каноны».

Не менее высоко отозвался о работах Мадины Мухтаровой и Насыр Рустемов, скульптор, художник, лауреат Государственной премии РК: «Мадина Басыровна — яркая, самобытная художница с индивидуальным и неповторимым почерком. Ее творчество узнаваемо с первого взгляда! Ее картины наполнены стихией цвета и света, она, по сути своей, колорист. Каждый мазок у нее живет и дышит, создавая особую фактуру, в которой чувствуются глубина и энергия. В ее работах присутствует гармония между формой и чувством, между профессионализмом и интуицией. Это живопись, в которой соединены мудрость, нежность и искреннее восхищение красотой мира».

Многих, я знаю, слегка напрягает словосочетание «абстрактная живопись». Мол, это из серии «и я так смогу». Нет, не сможете! Ее картины словно вытканы из драгоценных тканей, ее узоры смотрятся как тончайшая инкрустация по дорогому дереву, ее цветовая гамма удивляет причудливостью цветосочетаний, ее творческая фантазия не знает границ. В этом ее сила и несомненный потенциал к дальнейшему профессиональному росту.

На выставку Мадина Басыровна привезла 60 работ. Для художника, который в первый раз предстал на суд столь взысканного и компетентного арбитража, — это огромная моральная и физическая нагрузка.

«Я бы никогда не справилась с этим ответственным делом, если бы не мои помощницы, моя группа поддержки из Шымкента: Сания Акбердиева, Ирина Туякбаева и Елена Литвиненко. Моя огромная благодарность за крепкую помощь депутату областного маслихата, председателю партии «Ауыл» по Туркестанской области Торегельды Калмуратову, а также депутату областного маслихата Нуржану Ажиметову. А какой радостью для меня был приезд на выставку моих болельщиц, моих настоящих сестер по творческому взгляду на мир — Натальи Романовой и Рашиды Мугавеевой! Всем вам спасибо! Эту поддержку я постараюсь оправдать!»