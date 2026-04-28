Минэнерго определило альтернативные маршруты после приостановки движения по «Дружбе». В ведомстве отметили что временные изменения в транзите казахстанской нефти не создают серьёзных рисков для экспорта.

Часть объёмов уже перераспределена на альтернативные и проверенные направления, что позволяет сохранить стабильность поставок и выполнить экспортные планы.

В Минэнерго заявили о плановом перераспределении нефти, экспортируемой в Германию. 260 тысяч тонн нефти перенаправят по альтернативным маршрутам: 100 тысяч тонн пройдет через порт Усть-Луга, а оставшиеся объемы направят в систему Каспийского трубопроводного консорциума.

«Государство возместит именно снижение этой доходности за счет высокой стоимости нефти. То, что мировая ценность сейчас очень высокая. Тем более здесь вопрос стоит не на постоянной основе, пока вопрос стоит на май месяце. Возможно после окончания определенных технических работ обратно введут», — Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

Эксперты считают, что приостановка транзита нефти через трубопровод «Дружба» не окажет серьёзного влияния на экспорт Казахстана. В министерстве энергетики отмечают, что из общего объёма экспорта нефти около 80 млн тонн на этот маршрут в текущем году приходилось лишь порядка 3 млн тонн. В ведомстве подчёркивают, что изменение логистики не повлияет на выполнение годового плана добычи нефти.

«Есть определенные предпосылки, основываясь на которых мы можем сказать, что есть вероятность того, что Казахстан сможет выполнить свои KPI по экспорту и по добыче. Есть определенное отставание, но есть вероятность того, что Казахстан сможет выполнить свои обязательства по экспорту и добыче тоже», — Ануар Кожабеков, эксперт в области энергетики и нефтегазовой отрасли.

Напомню, с 1 мая Россия временно приостановила транспортировку казахстанской нефти по «Дружбе». Сроки возобновления пока не уточняются.