От сырья до готовой продукции: Токаев и Мирзиёев посетили текстильное производство MERGANTEKS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетили предприятие хлопково-текстильного кластера MERGANTEKS и ознакомились с его деятельностью.

Кластер представляет собой вертикально интегрированное производство полного цикла — от переработки хлопкового сырья до выпуска готовой текстильной продукции. Главам государств сообщили, что предприятие оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, которое обеспечивает высокую эффективность производственных процессов и соответствие международным стандартам качества.

В производственную структуру кластера входят хлопкоперерабатывающий завод, две прядильные фабрики, ткацкое и красильное производства, а также швейная фабрика.

Готовая продукция предприятия экспортируется в Польшу, Турцию, Израиль, Боснию и Герцеговину, Иран и ряд других стран.