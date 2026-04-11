Президенты Казахстана и Узбекистана посетили хакатон по искусственному интеллекту

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев совместно посетили Общенациональный хакатон по искусственному интеллекту, который проходит в Бухаре.

Как рассказали главам государств, мероприятие проводится с целью выявления и поддержки талантливой молодежи в сфере IT и искусственного интеллекта. Хакатон способствует укреплению сотрудничества между образовательными учреждениями, бизнесом и государственными структурами. Участники хакатона в Бухаре работают над решением практических задач в сфере медицинских и образовательных технологий, а также в предпринимательстве.

В региональных этапах соревнований приняли участие более 1000 молодых специалистов, студентов и разработчиков.

Президентам также представили последние разработки цифрового правительства Govtech Узбекистан, цифровые решения в сферах транспорта, таможни, налогообложения, энергетики, здравоохранения, социальной защиты, строительства и промышленности.