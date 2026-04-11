Реклама
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Узбекистан

-
Редактор Юлия Машковская
-
18
Фото Акорды

 В аэропорту Бухары высокого гостя встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Состоялась торжественная церемония встречи. В честь президента Казахстана были исполнены национальные песни и танцы. Рабочая поездка президента Казахстана в Узбекистан началась с посещения мавзолея Бахауддина Накшбанди в Бухаре.

Главы государств осмотрели мемориальный комплекс, состоящий из медресе, двух мечетей и минарета. В присутствии президентов были прочитаны суры из Корана и произнесены молитвы за мир и процветание двух братских народов.
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев тепло побеседовали с посетителями мемориального комплекса и сделали совместное фото.

Мавзолей, в котором похоронен основатель суфийского ордена накшбандия Бахауддин Накшбанди, был возведен в XVI веке.

При мемориале действует музей, в котором хранятся рукописный Коран XIX века, подлинные исторические документы, книги и другие ценные артефакты.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.