Поддержка местных производителей даёт ощутимые результаты

Казахстан продолжает укреплять поддержку отечественных производителей и снижать зависимость от импорта. Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков на заседании комитета мажилиса по вопросам экологии и природопользования под председательством Бауыржана Смагулова.

По итогам 2025 года общий объём закупок товаров, работ и услуг достиг 32,7 трлн тенге. При этом доля внутристрановой ценности составила 53,2%. Наибольший потенциал для дальнейшего роста сохраняется в сегменте товаров.

Заметный эффект обеспечили меры по изъятию из национального режима в системе государственных закупок. Перечень охватывает более 4,8 тысячи товаров, что позволило увеличить объём контрактов с отечественными производителями на 16% — до 456 млрд тенге.

Важную роль в развитии импортозамещения играют национальные компании. В частности, фонд «Самрук-Казына» формирует пул импортируемой продукции и заключает офтейк-контракты. По итогам 2025 года доля внутристрановой ценности в закупках товаров фонда достигла 63,6%.

В сфере недропользования также усиливается взаимодействие с казахстанскими предприятиями: за год заключено более 1 200 долгосрочных контрактов и офтейк-соглашений.

Дополнительно внедрён Реестр казахстанских товаропроизводителей, который с 2026 года заменил сертификаты СТ-КЗ и индустриальные сертификаты. В него уже включено свыше 6 тысяч компаний.

Принимаемые меры направлены на развитие устойчивых производств, расширение кооперации и укрепление национальной экономики.