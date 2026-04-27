Попытка контрабанды скота в Туркестанской области пресечена

Министерством внутренних дел пресечён канал контрабанды сельскохозяйственных животных: около тысячи голов скота не были вывезены за пределы страны.

В рамках поручений главы государства по обеспечению продовольственной безопасности и стабилизации цен МВД проводит системную работу по недопущению необоснованного вывоза сельхозживотных за рубеж.

Несмотря на действующие ограничения, отдельные лица предпринимали попытки незаконного экспорта скота, используя поддельные документы и налаженные схемы.

Так, 24 апреля в Туркестанской области в ходе реализации оперативной информации была пресечена очередная попытка контрабанды.

На одном из пунктов пропуска при пересечении государственной границы задержаны несколько грузовых автомобилей, перевозивших мелкий рогатый скот — около 1000 голов. В результате предотвращён незаконный вывоз животных за пределы страны, что позволило избежать негативного влияния на внутренний рынок и снизить риски дефицита.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся досудебное расследование. Животные и транспортные средства изъяты.

Работа по выявлению и пресечению подобных правонарушений продолжается на постоянной основе и направлена на обеспечение законности и защиту продовольственной безопасности государства.