Работа подростков в РК становится осознанным выбором

Минтруд РК рассмотрел результаты исследования условий труда подростков, проведённого РНИИОТ. Опрос охватил около 97 тысяч человек, включая самих подростков, родителей и работодателей.

Исследование показало, что большинство несовершеннолетних работают не из-за нужды, а ради опыта и развития навыков. Более 67% подростков — из семей со стабильным доходом, а работу они воспринимают как важный этап социализации.

По итогам обсуждения предложено усилить контроль за условиями труда, внедрить риск-ориентированный подход и расширить взаимодействие с полицией и системой образования.

Министр поручил использовать результаты исследования при доработке законодательства и методических рекомендаций.