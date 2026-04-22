Freedom broker
Работа подростков в РК становится осознанным выбором

Работа подростков в РК становится осознанным выбором

Редактор Юлия Машковская
несовершеннолетние на стройке
Иллюстративное фото

Минтруд РК рассмотрел результаты исследования условий труда подростков, проведённого РНИИОТ. Опрос охватил около 97 тысяч человек, включая самих подростков, родителей и работодателей.

Исследование показало, что большинство несовершеннолетних работают не из-за нужды, а ради опыта и развития навыков. Более 67% подростков — из семей со стабильным доходом, а работу они воспринимают как важный этап социализации.

По итогам обсуждения предложено усилить контроль за условиями труда, внедрить риск-ориентированный подход и расширить взаимодействие с полицией и системой образования.

Министр поручил использовать результаты исследования при доработке законодательства и методических рекомендаций.

