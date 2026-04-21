Ранняя диагностика снижает инвалидность среди детей в Казахстане

В Казахстане за последние два года охват скринингами новорождённых вырос на 25% и достиг 93%. Об этом на заседании правительства сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Число направлений на педагогическую коррекцию увеличилось вдвое, под наблюдением специалистов находятся около 85 тысяч детей с различными нарушениями.

По итогам аудиологического скрининга выявлено 523 ребёнка с полной потерей слуха. Всем им установлены слуховые импланты. При этом помощь теперь оказывается значительно раньше, что положительно влияет на развитие детей.

Офтальмологический скрининг выявил нарушения зрения у 721 недоношенного ребёнка, что позволило своевременно начать лечение и сохранить зрение.

Также охват скринингами беременных увеличился на 9%, а выявляемость — на 12%. Число детей, рождённых с инвалидностью из-за врождённых пороков развития, снизилось на 7%.

В настоящее время в системе здравоохранения проводится шесть видов скрининга, три из которых — на уровне родильных домов: пренатальный, неонатальный и аудиологический.