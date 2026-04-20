Сплав по Арыси собрал 7 катамаранов и десятки новичков

Живописный берег реки Арысь в эти выходные стал точкой притяжения для любителей активного отдыха. Участники, не представляющие свой досуг без адреналина и духа приключений, собрались на 19-ю ежегодную весеннюю регату. На старт вышли 7 катамаранов.

Первый сплав по Арыси прошёл в 2007 году, и с тех пор интерес к этому спортивному событию только растёт. По словам Юрия Варабкало, это шанс сплотиться в настоящую команду и почувствовать дух приключений. Многие новички, впервые взявшие в руки весла, возвращаются сюда снова.

«Сплавлялись, как и все, около 45 минут. Бывали и ветки на пути, и в коряги попадали, но ничего — справились. Некоторые ребята участвовали впервые, получили массу эмоций. Я сам, когда в первый раз сплавлялся, испытал то же самое — это действительно очень яркие впечатления»,— говорит Юрий Варабкало.

Не обходятся соревнования и без команды ветеранов, которые ничуть не уступают на финише более молодым участникам. Для многих из них регата — не просто увлечение, а часть жизни.

«Мы сплавляемся ежегодно, у нас уже есть своя команда и даже свой предводитель»,- с улыбкой поясняет другой участник регаты.

Традиции на берегу соблюдают строго. Завершается сплав не только обсуждением пройденного маршрута и пережитых эмоций, но и песнями под гитару у костра, той атмосферой, ради которой сюда возвращаются снова и снова.