В селе Карабулак ЮКО прошел 12-й ежегодный сплав на катамаранах по реке Арысь на дистанцию 30 км. В регате приняли участие 9 экипажей разных организаций ЮКО.

Ассоциация гребли и парусного спорта ЮКО выставила два экипажа — один из них представил официального партнера ассоциации — туроператора «Жана-Талап».

Два наших экипажа были самые юные. Участникам в среднем от 14-15 лет

По итогам первого дня первой финишировала команда «Спарта», вторым стал экипаж «Ассоциации гребли и парусного спорта ЮКО», третьими заплыл экипаж торгово-производственной компании «Электрокомплект». Экипаж туроператора «Жана-Талап» финишировал шестым.

«В это время река Арысь относится ко второй категории сложности. Мы смогли проверить свой молодой резерв на техническую подготовку в условиях течения и преодоления препятствий. Ребята получили экстремальные и незабываемые ощущения, радость победы на стихией, проявили сплоченность и готовность к взаимной поддержке», — отметили в ассоциации гребли и парусного спорта.

22 апреля второй день заплыва, где будут отрабатываться элементы спасательных работ на воде. Победителей выявят судьи по итогам двух дней соревнований.