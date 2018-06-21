23.06.2018 года впервые в Шардаре пройдёт парусная регата, посвящённая «Международному дню борьбы с наркоманией».

Организаторы: отдел внутренней политики, Детско-юношеская спортивная школа Шардаринского района, Южно-Казахстанская областная спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта. Поддержала идею проведения регаты ассоциация гребли и парусного спорта ЮКО.



Ассоциация гребли и парусного спорта ЮКО возобновила работу парусного спорта в Шардаре после долгого перерыва. В планах построить яхт клуб и сместить вектор развития парусного спорта в Шардару.

