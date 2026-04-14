Россия призывает к объединению продовольственных резервов стран ЕАЭС и БРИКС, чтобы снизить риски мирового кризиса в связи с войной на Ближнем Востоке. Эксперты считают, что координация между государствами действительно важна, но подчёркивают: при любых совместных решениях необходимо учитывать возможные угрозы и в первую очередь сохранять устойчивость внутреннего рынка.

В совете безопасности России предложили объединить продовольственные резервы. Заместитель секретаря совета Александр Масленников заявил, что обстановка на Ближнем Востоке, а также влияние внешних факторов создают риски для продовольственной устойчивости страны. Осложнились поставки удобрений, которые ранее проходили через Ормузский пролив. В качестве одного из решений рассматривается взаимодействие с партнёрскими странами.

«В целях обеспечения продовольственной безопасности представляется весьма актуальным наращивание сотрудничества с дружественными странами (прежде всего с государствами — членами ЕАЭС, БРИКС), в том числе путем создания совместных продовольственных резервов», — Александр Масленников, заместитель секретаря совета безопасности РФ.

В Москве предупреждают: длительные перебои с поставками удобрений могут привести к резкому снижению мирового производства зерна, росту инфляции и увеличению числа людей с нехваткой продовольствия. Эксперты отмечают, что при зависимости Казахстана от импорта из России, странам важно действовать согласованно, чтобы оперативно реагировать на внешние вызовы и сохранять стабильность на рынке.

«Но надо учитывать, что Россия все-таки экономика. 8-9 раз больше, да, Казахстана, да, и любого государства евразийского. Если тогда, что-то форс-мажорное произойдет, именно в части продовольствия, в той же России, Казахстана физически он не сможет обеспечить. И если там произойдет именно, ну, нехватка какой-то вида продовольствия. Это может спровоцировать, если мы начнем не защищать свой рынок, можем спровоцировать дефицит именно данной продовольствия», — Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

При выстраивании сотрудничества важно учитывать возможные риски и действовать взвешенно, говорят эксперты. В условиях нестабильности на глобальных рынках в приоритете защита внутреннего продовольственного баланса.