Переговоры в КНР: энергетика и промышленность

Инвестиционные горизонты Туркестанской области продолжают расширяться. В рамках визита в Китайскую Народную Республику аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров провёл переговоры с представителями ведущих промышленных и энергетических компаний.

Рассмотрены вопросы инвестиционного сотрудничества с руководством компании Kibing Group. Компания специализируется на производстве флоат-стекла и энергосберегающей стекольной продукции для строительной отрасли, специальных стекол для электронных устройств, фотоэлектрического стекла для солнечной энергетики, высококачественной продукции для фармацевтической промышленности.

Стороны обсудили проект строительства в Туркестанской области крупного производственного комплекса по выпуску флоат-стекла и переработке кварцевого песка.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Данный проект внесёт значительный вклад не только в развитие промышленного потенциала Туркестанской области, но и всей страны, позволит развивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью и создавать новые рабочие места. Туркестанская область является одним из наиболее перспективных регионов Казахстана по запасам кварцевого песка, что открывает широкие возможности для развития стекольной промышленности. Сегодня спрос на нее в стране растёт. Регион располагает благоприятным инвестиционным климатом, необходимой инженерной инфраструктурой и квалифицированными трудовыми ресурсами. Акимат готов оказать всестороннюю поддержку в реализации проекта. Уверен, что мы сможем выстроить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество и совместно реализовать данный проект».

Представителей компании заинтересовало предложение поступившее от казахстанской стороны. Расположение, ресурсы и инфраструктура Туркестанской области создают благоприятные условия для сотрудничества: «Нас особенно заинтересовали инвестиционные возможности региона и благоприятный деловой климат. Стратегическое расположение области, её инфраструктурный потенциал и механизмы государственной поддержки создают хорошие условия для реализации долгосрочных проектов. Мы приложим все усилия для развития взаимовыгодного партнёрства».

Делегация Туркестанской области встретилось с представителями одной из крупнейших энергетических компаний Китая – China Energy. В ходе переговоров обсуждался проект строительства ветровой электростанции мощностью 1500 МВт.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Туркестанская область является открытым и надёжным партнёром для инвесторов. Мы готовы всесторонне поддерживать инициативы в сферах промышленности, зелёной энергетики и высоких технологий. Проведённые переговоры с китайскими партнёрами придадут новый импульс развитию экономики региона, созданию рабочих мест и повышению благосостояния населения. Со стороны акимата будут оказаны все необходимые меры поддержки в рамках законодательства. Благодарю вас за интерес к инвестированию в наш регион и готовность реализовать крупный энергетический проект. Уверен, что данная инициатива внесёт существенный вклад в развитие экономики региона, создание новых рабочих мест и укрепление энергетической безопасности страны. Надеюсь, что сегодняшняя встреча станет прочной основой для взаимовыгодного сотрудничества и важным шагом на пути успешной реализации проекта».

Ожидается, что достигнутые договорённости с крупными инвесторами создадут прочную основу для укрепления производственного потенциала Туркестанской области и её превращения в один из ключевых центров индустриального и энергетического развития Казахстана.