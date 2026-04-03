Штраф за утечку данных планируют увеличить

Анастасия Новикова
27

В Казахстане планируют ужесточить ответственность за утечку персональных данных. О новых мерах рассказали в Минцифры. Предлагается увеличить штрафы, они могут вырасти до 5 000 МРП, это около 21,5 миллиона тенге.

Сейчас максимальное наказание составляет 2 000 МРП. Для других категорий нарушителей предусмотрены менее строгие санкции. Соответствующие изменения планируют внести в статью 147 уголовного кодекса, которая регулирует вопросы неприкосновенности частной жизни и защиты персональных данных.

Речь идёт о дополнении действующих норм, в частности, введении отдельной ответственности за массовые нарушения. Пока эти инициативы находятся на стадии разработки.

«Персональные данные – это совокупность информации. Это не просто ФИО, например, номер телефона. Это в связке идет фио, номер телефона, адрес проживания, какая-то информация, допустим, социальная, медицинская, еще какая-то, которая в купе позволяет сделать небольшое досье на человека. Соответственно, люди теряются, когда про них начинает незнакомый человек что-то, как им кажется, неизвестное рассказывать», — Калилалло Байтасов, эксперт в кибербезопасности.

