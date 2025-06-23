Масштабная утечка конфиденциальной информации: что оказалось в открытом доступе

Исследователи информиздания Cybernews заявили о крупнейшей утечке конфиденциальных данных в истории. Речь идет о логинах и паролях пользователей крупнейших мировых онлайн-сервисов, таких как Google, Apple, Facebook, Telegram и других.

По предварительной информации, в сеть попали URL-адреса, учетные записи и пароли к миллионам аккаунтов. Однако, по словам экспертов, остается открытым вопрос об их актуальности и подлинности.

«Это пока непроверенные данные, само количество 16 миллиардов записей при населении в 8 миллиардов впечатляет. Скорее всего где-то информация дублируется, где-то идет неполная информация. Для целевой атаки маловероятно, что данные в такой форме и с таким уровнем достоверности можно будет использовать, где-то можно будет попугать, что есть такой набор», — говорит эксперт в области кибербезопасности Калилалло Байтасов.

По словам специалистов, полностью обезопасить свои данные от утечек невозможно, особенно если они хранятся в облачных хранилищах. Пользователи не имеют возможности повлиять на работу глобальных платформ, где обрабатываются миллионы записей ежедневно. Поэтому эксперты рекомендуют подходить к вопросу хранения информации осознанно.

Евгений Питолин, управляющий директор datastar, сопредседатель комитета по информационной безопасности альянса QAZTECH: «Максимум, что возможно — это выбрать данные, какие хранить, а какие нет. И второе, это не надо давать злоумышленникам возможность украсть данные в процессе работы с ними. Если вы находитесь где-то в недоверенной зоне — ресторане кафе, аэропорту, лучше избегать подключения к бесплатному беспарольному вайфаю».

Эксперты, тем не менее, рекомендуют включить двухфакторную аутентификацию на всех важных сервисах, а также сменить пароли, особенно если они использовались на нескольких платформах.

Напомним, на этой неделе стало известно, что в Казахстане зафиксировали крупную утечку персональных данных. В открытом доступе оказались персональные данные: фамилия, имя, отчество, ИИН, адрес проживания, номера телефонов и многое другое 16 миллионов казахстанцев. В генпрокуратуре возбуждили уголовное дело.