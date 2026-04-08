Шымкентцы на приёме у акима подняли проблемы инфраструктуры и медицины

Жительница жилого массива «20 лет Независимости» Малика Толегенова пришла на личный приём акима с двумя вопросами. Главный из них — узкая дорога, мощности которой уже не хватает для обеспечения качественного автомобильного движения. А еще жители массива просят построить медицинский центр. Существующий медпункт не обеспечен должной инфраструктурой.

«Наш жилой массив включили в состав мегаполиса, но дорога, по которой ходит общественный транспорт, очень узкая — две машины не разъезжаются»,— поясняет жительница города Малика Толегенова.

«Спасибо Габиту Сыздыкбекову — открыли медпункт. Но там нет туалета. Приходят пожилые люди, больные, и медсёстры говорят, что иногда люди не выдерживают и вынуждены выходить во двор»,— говорит еще одна жительница города.

«Мы хорошо знаем об этих проблемах — и о медпункте, и о дороге. Также жители просят обустроить сквер. Работы по расширению дороги уже запланированы на следующий год»,— ответил Кенес Шерхан, руководитель аппарата акима Абайского района.

Представители исполнительной власти пояснили, что для решения инфраструктурных вопросов и обеспечения современного медицинского обслуживания потребуется некоторое время.

Озвучили пришедшие на прием и вопросы связанные с жильем. Одни жители просят ускорить очередь на получение жилья, другие — предоставить жильё. Кроме просьб звучали на приеме и слова благодарности.

«Я пришла на приём, чтобы поблагодарить акимат Аль-Фарабийского района. В марте мы просили продуктовые корзины для малообеспеченных семей — нам помогли. Хочу выразить благодарность»,— высказала благодарность жительница города.

На приём пришло около 150 человек. Проблемы каждого были взяты на контроль и они будут решаться поэтапно.