200 вопросов за один день: аким Шымкента встретился с жителями на едином приеме

200 жителей Шымкента смогли напрямую высказать свои проблемы и предложения акиму города Габиту Сыздыкбекову на едином приеме, который прошел сегодня в теплой и конструктивной атмосфере.

На встрече поднимались вопросы, касающиеся:

Постановки на очередь на жилье.

Предоставления социальной помощи.

Трудоустройства.

Легализации земельных участков.

Других актуальных проблем, влияющих на жизнь города.

Помимо этого, горожане презентовали свои проекты и идеи в сфере предпринимательства.

Аким города внимательно выслушал каждого заявителя, вникнув в суть проблемы.

Многие вопросы удалось решить уже на приеме.

Габит Сыздыкбеков подчеркнул, что все решения по обращениям граждан будут приниматься строго в рамках закона.

Он поручил ответственным лицам усилить работу по обеспечению обратной связи с населением, а также максимально учитывать предложения и пожелания людей при решении возникающих проблем.

Единый прием стал плодотворной платформой для прямого диалога между акимом города и его жителями.

Такие встречи позволяют:

Оперативно реагировать на актуальные запросы населения.

Принимать обоснованные решения, направленные на улучшение качества жизни шымкенцев.

Увидеть реальную картину жизни горожан и принять меры по ее улучшению.

Создать более комфортные условия для проживания в Шымкенте.

Стимулировать экономическое развитие города.

Обращения жителей города очень важны, так как они позволяют власти быть в курсе реальных проблем людей и принимать меры по их решению.

В целом, единый прием продемонстрировал открытость власти к диалогу с населением и ее стремление к улучшению жизни горожан.

Основная задача приёма граждан — налаживание и укрепление прямого диалога с населением в целях решения конкретных социальных проблем.