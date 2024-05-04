200 вопросов за один день: аким Шымкента встретился с жителями на едином приеме

200 жителей Шымкента смогли напрямую высказать свои проблемы и предложения акиму города Габиту Сыздыкбекову на едином приеме, который прошел сегодня в теплой и конструктивной атмосфере.
На встрече поднимались вопросы, касающиеся:
Постановки на очередь на жилье.
Предоставления социальной помощи.
Трудоустройства.
Легализации земельных участков.
Других актуальных проблем, влияющих на жизнь города.
Помимо этого, горожане презентовали свои проекты и идеи в сфере предпринимательства.
Аким города внимательно выслушал каждого заявителя, вникнув в суть проблемы.
Многие вопросы удалось решить уже на приеме.
Габит Сыздыкбеков подчеркнул, что все решения по обращениям граждан будут приниматься строго в рамках закона.
Он поручил ответственным лицам усилить работу по обеспечению обратной связи с населением, а также максимально учитывать предложения и пожелания людей при решении возникающих проблем.
Единый прием стал плодотворной платформой для прямого диалога между акимом города и его жителями.
Такие встречи позволяют:
Оперативно реагировать на актуальные запросы населения.
Принимать обоснованные решения, направленные на улучшение качества жизни шымкенцев.
Увидеть реальную картину жизни горожан и принять меры по ее улучшению.
Создать более комфортные условия для проживания в Шымкенте.
Стимулировать экономическое развитие города.
Обращения жителей города очень важны, так как они позволяют власти быть в курсе реальных проблем людей и принимать меры по их решению.
В целом, единый прием продемонстрировал открытость власти к диалогу с населением и ее стремление к улучшению жизни горожан.
Основная задача приёма граждан — налаживание и укрепление прямого диалога с населением в целях решения конкретных социальных проблем.