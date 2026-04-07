Сильнейшие мастера борьбы Казахстана собрались в Туркестане

В Туркестане в спортивном комплексе «Olympic center» стартовал чемпионат Республики Казахстан среди мастеров по дзюдо, самбо и казак күресі.

В первенстве страны принимают участие около тысячи спортсменов в составе 20 команд из разных регионов республики. Борцы выступают в возрастных категориях от М1 до М9. Победители определятся в семи весовых категориях в каждой возрастной группе.

Честь Туркестанской области на турнире защищают около 30 спортсменов. Среди них опытные атлеты — Самат Рысбеков, Нышанбай Кудайберген, Сакен Рустемов и Динмухамет Розметов.

По итогам соревнований победители и призёры получат путёвки на чемпионат мира, который пройдёт осенью этого года в Боснии и Герцеговине.

Соревнования на туркестанской арене продлятся с 6 по 9 апреля.