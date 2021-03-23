В городе Кызылорде с 16 по 20 марта прошел чемпионат РК по самбо. Чемпионат, организованный в канун 30-летия Независимости, организован среди юношей и девушек.

На первенстве страны спортсмены завоевали 10 медалей.

В частности, среди девочек-подростков 1 место заняла Нурила Асановна, в 80 кг — Улбосын Адилова удостоилась 2 места. Также Акбота Кыдырали заняла 2 место в весе 65 кг, Шолпан Алтынбек-3 место в весе 44 кг.

Победителями чемпионата среди мужчин стали Диас Давлятов и Мирас Бактыбай. Еркебулан Ахатов, Рамазан Сайлаубек, Рауан Назымханов заняли 2 место, Бекарыс Шагырбай — 3 место.

По словам вице-президента федерации борьбы самбо Туркестанской области Самата Рысбекова, в общекомандном зачете спортсмены южного региона заняли 2 место.

А борцы, ставшие чемпионами страны, получили путевки на чемпионат Азии, который пройдет 4-6 июня в столице Узбекистана Ташкенте.

8-12 октября чемпионат мира по самбо пройдет в столице Монголии Улан-Батыре.