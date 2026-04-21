Спецвагоны для людей с инвалидностью появятся в поездах

В Казахстане внедряют специализированные железнодорожные вагоны для людей с особыми потребностями. О развитии инклюзивной транспортной среды на заседании правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

Работа ведётся по трём ключевым направлениям: развитие инфраструктуры, адаптация транспорта и повышение качества услуг. Уже сегодня около 90% железнодорожных составов оснащены подъёмниками и оборудованными купе. К 2030 году в каждом поезде планируется наличие как минимум одного специализированного вагона.

Параллельно модернизируются вокзалы: устанавливаются пандусы, лифты и подъёмные устройства, адаптируются кассы и санитарные зоны. В авиации аэропорты обеспечены базовыми условиями для обслуживания пассажиров с особыми потребностями.

В автомобильной сфере также растёт уровень доступности: требованиям соответствуют около 80% автовокзалов и станций, а также 79% городских автобусов. Продолжается развитие службы инватакси — автопарк увеличен на 30% и достиг 1426 единиц.