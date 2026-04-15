Спектакль «Еңлік – Кебек» представили Аиде Балаевой в Шымкенте

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева посетила театр «Жастар» в Шымкенте. В ходе визита была представлена постановка «Еңлік – Кебек», созданная по мотивам одноименной трагедии Мухтара Ауэзова.

Спектакль является одним из выдающихся произведений казахской драматургии и входит в её золотой фонд, отражая национальный дух и историческую судьбу народа. Театральный коллектив представил постановку в новом режиссёрском прочтении, переосмыслив классическое произведение средствами современного сценического языка.

В рамках посещения театра министр также ознакомилась с деятельностью учреждения и провела встречу с коллективом.

«Президент высоко оценивает сферу культуры. Он всегда с теплотой говорит о людях, которые своим трудом поднимают и укрепляют дух нации», — отметила Аида Балаева.

В этом году театр «Жастар» отмечает первую годовщину со дня открытия. В его репертуаре уже 10 постановок. Несмотря на молодой возраст, театр успел получить международное признание: в 2025 году коллектив завоевал гран-при на фестивале The International Cultural Festival of Desert Theatre в Алжире.

Кроме того, в апреле 2026 года был подписан меморандум о сотрудничестве с французским театром GRRRANIT – Scène nationale de Belfort.

Также налажено сотрудничество с театральными коллективами из Италии, Южной Кореи и Канады, предусматривающее реализацию совместных проектов и возможность проведения международного фестиваля.

В настоящее время в театре работают 145 человек, из них 50 артистов и 18 представителей творческого персонала.