В Казахстане расследуют серьёзный авиационный инцидент с Air Astana

8 мая 2026 года во время выполнения рейса по маршруту Астана – Франкфурт с воздушным судном Airbus A321 авиакомпании Air Astana произошло авиационное событие.

После вылета из аэропорта Астаны экипаж объявил сигнал срочности из-за отказа одного из двигателей. Командир воздушного судна принял решение следовать на запасной аэродром в Актобе для выполнения посадки.

На борту находились 93 пассажира, включая четверых детей и одного младенца, а также девять членов экипажа.

Посадка в аэропорту Актобе прошла в штатном режиме в 11:34 по местному времени. Экипаж действовал в соответствии с установленными инструкциями и процедурами. После приземления самолёт самостоятельно зарулил на стоянку.

Для обеспечения безопасности были задействованы аварийно-спасательные службы и наземные подразделения аэропорта.

По предварительной информации, авиационное событие связано с технической неисправностью силовой установки воздушного судна. Данных о пострадавших или повреждениях самолёта не поступало.

Согласно правилам расследования авиационных происшествий и инцидентов, утверждённым приказом министерства по инвестициям и развитию Казахстана, данный случай классифицирован как серьёзный инцидент. Его расследованием займётся департамент по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте министерства транспорта РК.

Для проведения первоначальных мероприятий и сбора информации на место происшествия направят сотрудника департамента.