Токаев и Герцог обсудили развитие сотрудничества Казахстана и Израиля

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл встречу в узком составе с президентом Израиля Ицхак Герцог, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.

Токаев отметил, что отец израильского лидера — Хаим Герцог — сыграл важную роль в становлении двусторонних отношений. По его словам, с 1992 года Казахстан и Израиль поддерживают тесное и дружественное сотрудничество, достигнув значительных результатов в экономике и политике.

Президент Казахстана также подчеркнул решение страны присоединиться к Соглашениям Авраама, выразив готовность содействовать укреплению стабильности на Ближнем Востоке. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы расширения экономического взаимодействия и отметили высокий потенциал партнёрства.

В свою очередь, Ицхак Герцог заявил, что для него большая честь посетить Казахстан, продолжив путь своего отца, побывавшего в стране в 1993 году. Он отметил богатую культуру и природу Казахстана, а также подчеркнул, что в состав делегации вошли эксперты, способные усилить сотрудничество, особенно в сфере высоких технологий.

Президент Израиля поддержал решение Казахстана присоединиться к Соглашениям Авраама и отметил значительный потенциал двусторонних отношений в условиях глобальных изменений.