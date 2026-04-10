Токаев подчеркнул роль науки в прогрессе государства

Редактор Юлия Машковская
Фото Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения ученых, поздравив представителей научного сообщества с Днем работников науки.

Глава государства отметил, что труд ученых лежит в основе всех достижений человечества, а наука является фундаментальной опорой развития страны и важным фактором ее международного авторитета.

Токаев подчеркнул, что Казахстан делает ставку на развитие науки, технологий и искусственного интеллекта. По его словам, за последние пять лет финансирование научной сферы увеличилось в шесть раз, растет число исследовательских университетов, а для бизнеса, инвестирующего в науку, предусмотрены налоговые льготы.

Отдельное внимание уделяется поддержке молодых ученых. Сегодня более 600 исследователей обеспечены жильем, выделяются гранты, а также организуются зарубежные стажировки в ведущих научных центрах мира.

Президент отметил, что дальнейшее развитие науки и поддержка талантливой молодежи являются ключевыми задачами государства.

