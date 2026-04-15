Токаев принял вице-президента Турции: обсуждены новые проекты и визит Эрдогана

Редактор Юлия Машковская
Фото Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял в Астане вице-президента Турции Джевдета Йылмаза, который впервые прибыл в страну с официальным визитом.

Глава государства отметил, что Турция является стратегическим партнёром Казахстан, а отношения двух стран основаны на доверии и взаимном уважении. Он сообщил, что 14 мая президент Реджеп Тайип Эрдоган посетит Казахстан с государственным визитом.

В ходе встречи планируется заседание Совета стратегического сотрудничества и подписание новых соглашений.

Джевдет Йылмаз передал Токаеву приветствие от турецкого лидера и отметил, что прошедшее в Астане заседание межправительственной комиссии позволило подписать совместный план действий по развитию торгово-экономического сотрудничества.

Стороны обсудили расширение взаимодействия в промышленности, энергетике, логистике, агропромышленном комплексе, образовании и туризме, а также обменялись мнениями по международной повестке, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

