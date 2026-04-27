Toyota Ichiban 2026

Шымкент берет высоту, которая оказалась не под силу многим европейским столицам. Пока две с половиной тысячи дилерских центров Toyota по всей Европе боролись за признание, высшую награду бренда — премию «Ichiban» — забирает именно наш город.

Это официальное признание «Toyota Motor Europe»: шымкентский официальный дилерский центр вошел в «золотой один процент» лучших предприятий континента. Уровень сервиса, который теперь официально признан эталонным на мировом уровне.

Евгений Ивченко, директор дилерского центра «Toyota Center Shymkent»: «Сегодня отмечаем, сам президент «Тойота Мотор Казахстан» приехал, весь руководящий состав, с «Toyota Motor Europe» нас тоже поздравили, событие для нашего города Шымкента очень значимое, мы лучшие»!

Для вручения награды в Шымкент прибыл президент «Тойота Мотор Казахстан» — Dimitris Tripospitis. По его словам, победа в этой премии не зависит от цифр в отчетах. Здесь действуют другие правила: жесткий аудит и оценка того, насколько счастлив каждый клиент, заехавший в сервис. И в этом международном экзамене Шымкент набрал высший балл.

Dimitris Tripospitis, президент «Toyota Motor Kazakhstan»: «Награду «Toyota Ichiban» мы присуждаем лучшему дилеру за заботу о наших клиентах».

В Казахстане Toyota давно стала чем-то большим, чем просто автомобиль — это символ надежности и доверия. Теперь этот статус подтвержден официально. Признание европейских экспертов и преданность местных водителей доказали: когда речь идет о качестве, Шымкент действительно становится номером один

Куаныш, клиент «Toyota Center Shymkent»: «У автомобиля история большая — я когда маленьким был — даже наши отцы мечтали о 20-ке, 30-ке, я сам мечтал о 40-ке, потом 50-ке, но возможность была, и я взял 80-ку, так сказать исполнил мечту».