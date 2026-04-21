В Астане состоялась встреча лидеров Казахстана и Таджикистана

Редактор Юлия Машковская
13
Фото Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который прибыл в Астану для участия в Региональном экологическом саммите и заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-таджикского сотрудничества, договорившись о дальнейшем укреплении стратегического партнёрства между двумя странами.

Особое внимание было уделено вопросам развития торгово-экономических связей, а также взаимодействию в водно-энергетической сфере.

Собеседники подчеркнули важность полной реализации всех ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

