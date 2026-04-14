В Казахстане создали функциональные напитки из местного плодоовощного сырья

В Казахстане разработана новая технология переработки плодоовощной продукции, которая может значительно изменить ситуацию на внутреннем рынке. При ежегодном объеме производства около 3,5 млн тонн овощей и фруктов промышленной переработке подвергается лишь около 5% урожая, тогда как потери при хранении превышают 30%.

В результате доля импортной консервированной продукции на рынке достигает 80–85%.

Основная цель проекта — создание отечественных функциональных продуктов питания и внедрение ресурсосберегающих, малоотходных технологий переработки.

Ключевым результатом разработки стало создание купажированных напитков на основе соков свеклы, моркови и яблок с добавлением природного пребиотика — пектина. Технология позволяет глубоко перерабатывать местное сырье, сохраняя его биологически активные компоненты — антиоксиданты, витамины и пищевые волокна.

Оптимизация процессов термообработки и гомогенизации позволила снизить технологические потери и улучшить качество конечной продукции. Полученные продукты обладают профилактическими свойствами и могут быть полезны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями обмена веществ.

В рамках проекта ученые опубликовали результаты исследований в международных научных журналах и получили патент на технологию производства и метод получения пектина.

Ожидается, что внедрение разработки на предприятиях агропромышленного комплекса, особенно в южных регионах страны, позволит снизить импортозависимость и занять перспективную нишу рынка продуктов здорового питания.