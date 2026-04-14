В Казахстане стартовала кампания «Окно – SAFE» по защите детей

В Казахстане в рамках концепции «Дети Казахстана» началась республиканская информационная кампания «Окно – SAFE», направленная на предотвращение случаев выпадения детей из окон.

По данным Министерства просвещения Республики Казахстан, проблема остается актуальной: в 2025 году количество подобных происшествий увеличилось почти в 1,8 раза по сравнению с 2023 годом. В группе наибольшего риска — дети в возрасте от 2 до 5 лет.

Одним из ключевых элементов кампании станет внедрение в семьях привычки «Минута безопасности» — ежедневной проверки жилья: исправности оконных блокираторов и отсутствия мебели у подоконников, по которой ребенок может забраться к окну.

В рамках инициативы в школах и детских садах пройдут занятия по теме безопасного дома и родительские собрания, в жилых домах планируется установка оконных замков и распространение информационных материалов. Медицинские работники при патронаже новорожденных также будут давать родителям рекомендации по безопасности жилья.

Кампания реализуется при участии государственных органов, общественных организаций и СМИ и направлена на снижение детского травматизма и формирование культуры безопасности в семьях.