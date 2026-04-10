В Казахстане усиливают контроль за безопасностью товаров

В Казахстане усиливают контроль за безопасностью продукции на рынке. Производители, импортеры и продавцы обязаны подтверждать безопасность товаров через сертификацию или декларацию соответствия в соответствии с техническими регламентами.

Контроль за соблюдением требований осуществляет комитет технического регулирования и метрологии министерства торговли и интеграции Республики Казахстан. Для выявления нарушений применяются профилактический контроль и контрольные закупки.

По данным заместителя председателя комитета Бауыржана Касымова, в 2025 году проведено 3163 проверки, нарушения выявлены в 978 случаях. Общая сумма штрафов составила около 26,7 млн тенге.

Контрольные закупки проводятся для проверки различных видов продукции, включая строительные материалы, топливо, кабельную продукцию и электротехническое оборудование.

В комитете напоминают, что реализация товаров без подтверждения соответствия техническим регламентам запрещена. За такие нарушения предусмотрена административная ответственность и штрафы для физических и юридических лиц.