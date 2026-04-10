В Казахстане усиливают поддержку инженерного образования

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил важность подготовки инженерно-технических кадров и развития наукоградов в стране.

Глава государства подчеркнул, что ключевая роль в формировании интеллектуального потенциала нации принадлежит вузам, от качества их работы зависит воспроизводство квалифицированных специалистов.

Также он заявил о необходимости внедрения новых технологий в наукоградах и городах ускоренного развития. В настоящее время рассматривается вопрос присвоения городу Курчатову статуса наукограда. Отдельно отмечена важность поддержки инвесторов, развивающих такие центры.

Токаев подчеркнул, что развитие науки, образования и инноваций закреплено в новой Конституции как стратегический ориентир государства и конституционная обязанность. По его словам, это усиливает ответственность государства за поддержку этих сфер.

Президент также сообщил, что парламент уже приступил к работе по приведению законодательства в соответствие с новой Конституцией.