Реклама
На главную Новости Шымкента Общество В Казахстане запустили производство экологичного топлива БИ-95

В Казахстане запустили производство экологичного топлива БИ-95

-
Редактор Юлия Машковская
-
17
Фото министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

В Казахстане начато промышленное производство нового топлива БИ-95 с добавлением биоэтанола из зерна. Проект реализован холдингом KazFoodProducts и стал первым примером полного цикла глубокой переработки сельхозсырья в моторное топливо.

Биоэтанол производится на предприятии BioOperations, после чего на базе BioPetrolCompany формируется конечный продукт. Топливо содержит 5–10% биоэтанола, не требует доработки двигателей и снижает вредные выбросы.

БИ-95 уже поступил в розничную продажу и рассматривается как шаг к развитию устойчивой энергетики и глубокой переработки в стране.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.