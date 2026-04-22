В Казахстане запустили производство экологичного топлива БИ-95

В Казахстане начато промышленное производство нового топлива БИ-95 с добавлением биоэтанола из зерна. Проект реализован холдингом KazFoodProducts и стал первым примером полного цикла глубокой переработки сельхозсырья в моторное топливо.

Биоэтанол производится на предприятии BioOperations, после чего на базе BioPetrolCompany формируется конечный продукт. Топливо содержит 5–10% биоэтанола, не требует доработки двигателей и снижает вредные выбросы.

БИ-95 уже поступил в розничную продажу и рассматривается как шаг к развитию устойчивой энергетики и глубокой переработки в стране.