В многоэтажке разгорелся коммунальный спор жильцов с предпринимателем

Жители многоэтажки в 18 микрорайоне вынуждены регулярно вкладываться в ремонт подвальной канализационной сети. Частые утечки, неприятные запахи и антисанитария, доставляют множество неудобств.

Жители считают, что причина коммунальных бед, кроется в соседстве с частным медцентром. Он расположен на первом этаже и подключен к общедомовой сети водоотведения.

«Вонь, вонь, вонь каждый раз! Невозможно же терпеть, и работают они 24 на 7, и тем более ночью»,— жалуется молодая мама.

Соседство жителей многоэтажного дома с частным медицинским центром не раз оборачивалось конфликтными ситуациями. Коммерческое помещение которое полностью заняло первые этажи, постоянно доставляет неудобства — жалуются жильцы. Попытки найти взаимопонимание у сторон пока что заканчиваются ничем.

Жильцы дома считают, что самовольное подключение коммерческого объекта к общедомовой системе водоотведения и стало причиной проблем с утечками и подтоплением подвала. К металлическому трубопроводу, который в эксплуатации уже около 40 лет, были присоединены пластиковые трубы.

В результате, дополнительная нагрузка, превысила возможности изношенной канализации. Однако представители медцентра с соседями не согласны.

«Буквально мы две недели назад со своей стороны все трубы поменяли настоящее время с нашей стороны никаких проблем нет»,— пояснил управляющий частной клиники Каярхан Конарбаев.

Фания Осипова живет в доме №44 с момента его постройки. Женщина сообщила, что до открытия центра подобных проблем не было, теперь же вызывать сантехников приходится чуть ли не каждую неделю.

«Мы уже всем домом собирали деньги, почистили за свой счет, они делать ничего не хотят, они сидят в нашем доме. За крышу не платят, за это тоже у нас постоянно скандалы, просто ужасно. Мы за эти три четыре года, пока они здесь замучались вызывать сюда откачку. А каждая откачка стоит 50 тысяч»,— сетует горожанка Фания Осипова.

Люди опасаются, что из-за регулярного затопления подвала здание может дать просадку. В связи с этим они пригласили предпринимателя на осмотр подвального помещения, чтобы он лично оценил текущее состояние.

Для урегулирования ситуации на место прибыл представитель местного акимата. Он выслушал обе стороны конфликта и пообещал разобраться в затянувшемся споре.

«К нам поступила жалоба от жильцов 44 дома в 18 микрорайоне на канализацию и предпринимателя. Мы выслушали обе стороны и провели разъяснительные работы. Но пока точно сказать в чем проблема затрудняемся. На место также были вызваны специалисты. С жильцами мы всегда на связи и готовы помочь, но для начала надо выяснить все причины»,- говорит главный инспектор аппарата акима Аль-Фарабийского района Тойырбек Алимбекулы.

Тем временем, жители дома намерены подать на владельца коммерческого объекта в суд. Ведь коммерческие объекты расположенные на первых этажах МЖД, должны иметь собственную канализационную сеть. И еще один немаловажный момент.

Для защиты прав жителей, предотвращения и разрешения подобных ситуаций в доме должен быть орган самоуправления.